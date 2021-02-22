去年季後透過擴編選秀改披味全龍戰袍的捕手劉時豪，今天在與富邦悍將自辦熱身賽前特別騎著電動滑板車來到富邦休息室，與前總教練洪一中打招呼，看到昔日子弟兵來訪，洪總也十分開心，笑著說：「喔！氣色看起來不錯，看來在這邊過得滿好的。」

劉時豪過去在Lamigo桃猿時期，就是洪一中十分倚重的捕手，但後來洪總離開後，去年他一軍出賽僅24場，多半時間都待在二軍。洪總笑著說：「怎麼去年我不在了就一直在二軍？但也好啦，換個環境，畢竟球員也是需要舞台，過去那邊應該是主戰捕手吧！」

不過近兩場比賽劉時豪都未蹲捕，今天更是掛免戰牌，洪一中笑說：「應該是殺雞焉用牛刀，現在還用不到齁！」也讓一旁的劉時豪趕緊澄清，「拜託你們（富邦）打小力一點。」

洪一中也十分關心劉時豪來到新環境的情況，劉時豪表示，味全訓練自主很多，大多都是要自己去找需要補強甚麼，洪總也不忘提醒他要傳承經驗給學弟，劉時豪回說：「我有講古啦！講很多故事。」

除了與昔日教頭打招呼外，劉時豪也看到許多前隊友，看到葉竹軒時就大喊「豆哥」，也有與林逸翔打招呼。

(中時 )