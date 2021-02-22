富邦悍將確定簽下多明尼加籍內野手納飛猛，補強內野打擊火力，對於他的使用時機，總教練洪一中強調，仍要視本土投手戰力而定，「若投手戰力不足還是需要3洋投，算是先預防找來，不一定馬上用到。」

洪一中透露，教練團提出需求後也獲得球團同意，找洋炮來當然就是希望增加攻擊力，不過對於納飛猛的使用規劃，洪總認為，還是要先視球隊本土投手戰力而定，「先讓他適應台灣環境，等郭俊麟回來，本土先發穩定才有空間用到洋炮。」

富邦今年一口氣找來6名洋將，就是為了因應疫情提前做準備，「疫情關係缺的話會比較麻煩，今年各隊都一樣，都會先準備起來。」他也認為，找來內野洋炮當然多少會增加本土球員內部競爭力。

富邦目前的洋將進度以索沙最快，他昨天已經在對外熱身賽實戰投球，羅力原本也是打算這幾天出賽，但受到日前腸胃炎影響稍微減緩進度，預計近期也會出賽。

至於傑斯、邦威2人則是剛完成14天隔離，今天開始展開7天的自主健康管理，2人也會在新莊棒球場進行訓練，洪一中表示，傑斯因為比賽到一月底，調整進度較快，比較不擔心，邦威狀況則要由陪練員回報，「2人應該都能趕上開季，就是用球數的部分還必須視情況而定。」

而富邦昨天公告簽下納飛猛時同時也宣布與納恩斯解約，副領隊沈鈺傑則表示，之前教練團就有提出尋找內野洋炮的需求，納恩斯的解約與納飛猛沒有直接相關，至於之後還會不會再尋找新洋投？他說：「會再做通盤考量。」

富邦悍將副領隊沈鈺傑。（毛琬婷攝）

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