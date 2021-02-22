Kawhi gets called for the offensive foul. Nets win. pic.twitter.com/droTZRrtGW — Bleacher Report (@BleacherReport) February 22, 2021

就在22日快艇在自家主場以108比112不敵籃網賽後，快艇「雙星」保羅喬治、里歐納德不約而同都把炮口指向裁判尺度不公，其中喬治更是火力全開，「在當今的比賽中，假摔是很聰明的做法，那些人掌控了裁判，我要向那些擅長假摔的人致敬！」

想也知道喬治口中那些擅長假摔的人，就是今天的對手籃網後衛「大鬍子」哈登，光是哈登一個人就罰了11球，反觀快艇全隊才18次罰球，難怪喬治會這麼不爽，此外喬治因為才剛傷癒復出，最後2分50秒就被換下場休息，也讓他很不滿。

畢竟這是喬治休兵16天之後復出打的第2場比賽，先前他因腳趾出現水腫情況停賽，他卻自認早已恢復健康了，「我很清楚當時我可以上場，我很健康，感覺也很好，但我不知道自己的上場時間限制將會維持多久，這種感覺很糟糕。」

里歐納德則在今天讀秒階段被哈登做了一次進攻犯規，成為整場比賽勝負的關鍵點，讓他賽後充滿酸意表示，「我想到了比賽尾聲，裁判應該交給球員決定勝負，但他們沒吹對方犯規，那就是很好的防守，儘管我感覺自己被對方抓住了。」

(中時 )