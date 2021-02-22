情侶間互相信任是最基本的，若無法誠實面對彼此這段感情恐怕也無法長遠。一名女網友分享，男友日前放假時明明外出，卻欺騙她是在家睡覺，事後透過定位查詢，發現男友瞞著她去了一間養生館，原PO傷心地追問男友，但他還是打死不承認，兩人因此大吵了一架，讓原PO直呼心都碎了。

原PO在臉書匿名社團「靠北男友2.0」上發文分享，男友昨日放假，她隨口問了一句去了哪裡，男友則是淡淡回應在家睡覺，但事後她查看車上的定位搜尋紀錄，發現男友明明去了一間養生館，讓她當下心都碎了。

她接著表示，更讓人難受的，男友先前就曾光顧過那家養生館，之前也是無意間被抓包，後來是經原PO追問下男友才坦承有去過該家養生館，不過男友則是鬼打牆的一再強調，「沒做出對不起你的事，只是單純按摩而已」。而這次又再度被抓包，男友則是打死不認，更發瘋似的對自己大呼小叫，讓原PO相當心寒，「為什麼就不能誠實跟我告知呢？」

貼文發出後讓網友們議論紛紛，大多人苦苦相勸，「放生吧，有一有二」、「通常都會說，就怕你生氣才沒跟你說啊，明知道會生氣還要做，那就是白目，這種喔還是分一分比較好」、「覺得他是被抓包有點惱羞才發脾氣...」、「男人的嘴，騙人的鬼」、「你們可以分手了，因為妳沒安全感，他還不完全老實交代，根本白目組合啊，繼續在一起，要相虐到何時」。

(中時新聞網)