國營電視台報導，伊朗最高領袖哈米尼今天表示，伊朗若有必要，可能會將鈾濃縮到高達60%純度；並說，伊朗當局在核子問題上，絕不會因為美國施壓而讓步。

報導引述哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的話說：「伊朗的鈾濃縮純度不會限定在20%，我們會提高到任何所需的純度…可能提高到60%。」

他說，伊朗從來無意建造核武，但若有意，「沒有人能阻止伊朗達成目標」。（譯者：張佑之）1100223

(中央社)