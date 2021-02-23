伊朗最高領袖：若必要 鈾濃縮純度可能達60％ 07:222021/02/23 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 伊朗最高領袖哈米尼22日表示，伊朗若有必要，可能會將鈾濃縮到高達60%純度；並說，伊朗當局在核子問題上，絕不會因為美國施壓而讓步。（資料照／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國營電視台報導，伊朗最高領袖哈米尼今天表示，伊朗若有必要，可能會將鈾濃縮到高達60%純度；並說，伊朗當局在核子問題上，絕不會因為美國施壓而讓步。 報導引述哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的話說：「伊朗的鈾濃縮純度不會限定在20%，我們會提高到任何所需的純度…可能提高到60%。」 他說，伊朗從來無意建造核武，但若有意，「沒有人能阻止伊朗達成目標」。（譯者：張佑之）1100223 首跨商用不動產 達麗樂購站前廣場 4月開幕 107國施打 蘇揆稱台灣較無迫切性 (中央社) #伊朗 #純度 #報導 #米尼 #領袖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇揆二月份滿意度高於不滿意 民進黨：非常不容易 13:492021/02/22 政治 晶片荒凸顯台灣重要性 港媒：台積電是中美冷戰最大贏家 13:002021/02/22 財經 全台最旺求財廟 紫南宮發財金背後暗藏玄機 11:242021/02/23 生活 《國際金融》比特幣喊出天價 波動性、量能退潮恐成阻礙(2-2) 08:522021/02/22 財經 聯電榮耀時刻還沒到！ALETHEIA狂升目標價至75元 09:172021/02/23 財經 拜登杜魯道將線上峰會 美加油管後續受關注 14:142021/02/21 國際 社評／找出中美多邊主義合作接點 04:102021/02/23 焦點新聞 美批伊朗最高領袖談話像威脅 拒不回應 07:212021/02/23 國際 縱橫天下：劉必榮》美伊如何重啟談判 19:142021/02/21 名家 最後期限前 伊朗與IAEA達成「暫時解決方案」 19:592021/02/22 國際 護肝飲食大公開！肝不好者注意：避開這種料理法 11:132021/02/22 健康 國際熱門新聞 最高法院准檢察官取得納稅資料 川普挫敗開罵 - 國際 德州暴風雪斷電悲劇 11歲童慘遭活活凍死 家屬怒告求償28億 - 國際 川普自爆繳稅數百萬美元 美媒秒點出關鍵打臉 - 國際 白手起家變最大輸家！川普8年未繳稅真相超慘 - 國際 影》NASA首曝毅力號降落火星驚人影片與風聲 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。