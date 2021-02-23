日本桌球天后福原愛因在日本節目《徹子的房間》道出想回家鄉定居的想法，並吐露丈夫江宏傑忙於事業，只有假日才會回家，加上福原愛的無名指不見婚戒，引發陸網臆測兩人的婚姻是否出狀況，所幸昨（22日）福原愛高調替江宏傑慶生，才停止婚變謠言。回顧兩人結婚時，日媒批江宏傑配不上福原愛，形容為「格差婚」，有網友好奇福原愛看上男方哪點，願意飄洋過海嫁到台灣呢？

2年多前，鄉民在PTT八卦版以「福原愛為什麼會選擇江宏傑？」為標題發問，提到女方桌球最高成績世界排名第4，長期維持前10，各種大、小獎牌都拿過，在日本的廣告和代言費年薪折合新台幣近一億，反觀江宏傑最高排名79，目前200多，拿過的獎牌相對較少，疑惑福原愛選擇江宏傑只因為帥？

文章一出，當時引起眾多網友熱議，一面倒的認為江宏傑除了又高又帥，個性溫柔體貼，江家人也和藹可親，加上收入不錯，是個很不錯的對象，更有網友犀利的分析日本社會很大男人，福原愛又不缺錢，嫁到台灣相較輕鬆自在。

事實上，福原愛和江宏傑曾在《ELLE TAIWAN》專訪中聊到交往的過程，他們約小學5年級首次在東亞少年運動會見面，但沒有太多互動，直到某次比賽江宏傑才鼓起勇氣加福原愛的臉書，相處過後漸漸燃起愛苗，主動告白女方卻遭已讀不回2周，攤牌後才知道當年26歲的福原愛渴望定下來，兩人便以結婚為前提交往，福原愛大讚江宏傑的個性懂得為他人著想，公婆也是很好的人，只要跟老公吵架，公婆都會安撫她，晚上婆婆還會陪福原愛睡覺。

(中時新聞網)