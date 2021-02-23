張庭瑚首度加入2021「Voice Up Concert 讚聲演唱會」，處女秀專場演唱會將於4月2日晚上19:30台北華山Legacy開唱。對於人生第一場個人演唱會張庭瑚坦言壓力山大，每天都在苦練唱歌及跳舞，更開玩笑表示，連睡覺都夢見自己在為演唱會練習，可說是準備演唱會到走火入魔，張庭瑚也透露本次讚聲演唱會，除了大家可以看見他唱跳外，也將在演唱會上首度自彈自唱及新歌首唱，此外，演唱會也會邀請大家意想不到的神秘嘉賓，一定讓全場high到爆。

演員出身的張庭瑚自從加入綜藝節目全明星運動會後，讓觀眾眼睛為之一亮，網路聲量爆棚，雖然是中途加入的新成員但短短時間內累積出超高人氣，讓他感到像是一場夢，尤其是1月份總決賽在台北小巨蛋個人solo演出後，便讓他一直念念不忘在舞台上享受台下觀眾掌聲與尖叫聲的感覺，所以主動報名參與讚聲演唱會，希望大家能看見他對音樂的努力與堅持，讓所有人更加認識他。

張庭瑚即將與辦讚聲演唱會。（寬宏藝術提供）

張庭瑚即將與辦讚聲演唱會。（寬宏藝術提供）

張庭瑚過年期間幾乎都待在錄音室、練舞室兩地埋頭苦練，也表示今年過年沒好好陪伴家人與心愛的寵物(妹妹)，心裡充滿愧疚，為了演唱會帶給歌迷朋友們精采的表演，只能先犧牲家庭時間，之後再補回來，張庭瑚也希望這一切的犧牲都是值得。張庭瑚也說，讚聲演唱會結束後就會進劇組拍片，可能會有一陣子先專注於戲劇作品上，所以相約粉絲們能在4月2日當天晚上一起進場支持，不見不散！4/2張庭瑚讚聲演唱會目前熱烈售票中，購票請洽寬宏售票系統(kham.com.tw)。

(中時 )