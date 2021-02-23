配合中央北市區監測速執法全暫停 警方以不定期攔檢暫代，測速照相機。（本報資料照）

交通部日前決定，區間測速廠商若無法證明產地非大陸製造就須要先下架，對此，台北市交通警察大隊執法組長王均指出，北市目前北市區間測速執法因去年傳出系統瑕疵問題，因此皆停擺、展緩執行，因此沒有個資外流的問題，但未來取締措施仍會等經標局檢測結果出爐後，配合中央政策再來做決定。

此外，針對目前施行的替代取締措施，交大指出，現場提醒用路人注意的牌面仍保留，但移動式測速照相設備則因目前自強隧道車流、車速都算穩定，民眾也已經養成習慣遵守限速，因此警方將派員不定期在隧道外進行攔查，若有民眾檢舉，也會增員攔檢，而測速相機不會有個資外流問題，僅保持紀錄功能，以防發生重大事故。

針對科技執法方面，去年台北市科技執法開出超過4萬張罰單，累積罰鍰至少4500萬元，台北市今年將持續推動，將在中山北路二段及建國高架道路兩處增設科技執法，並於3月29日正式啟用，交通警察會透過科技取締違規，違規停車最重罰1200元、違規行駛建國高架最重罰1800元，呼籲民眾減速慢行，以免傷及荷包。

(中時 )