一位女性民眾近日透過外送購買全聯的生鮮食，商品送達後，她驚呼，「是在賣菜的概念嗎？」(摘自爆廢公社二館)

外送商機多，這陣子外送平台更將業務擴大，和超商、超市合作，直接替家庭主婦省下買菜時間。一位女性民眾近日透過外送購買全聯的生鮮食品，由於忘記買袋子，商品送達後，也讓她意外目睹外送員貼心的一幕，只見食材非常整齊地排在在樓梯上，她驚呼，「是在賣菜的概念嗎？」

原PO近日在臉書「爆料公社二社」上表示，她透過外送平台推出的「無接觸送餐服務」意外見到門外的驚喜。當商品送達後，原PO一開門就發現，外送員將所有食材整齊地排在樓梯上，還空出給人通過的空間，此外還將食材、蔬菜做了簡單分類，讓原PO直接看傻。

原PO直呼，「是在賣菜的概念嗎？還排的蠻整齊的？」坦言知道應該是自己沒買袋子的緣故，不過開門這畫面讓她覺得蠻好笑的。

貼文一出後，吸引1.2萬網友按讚表示，「真的很像傳統市場擺地攤的阿婆」、「鄰居會不會抱走一顆高麗菜？然後放50塊在地上？」同時，外送員的服務也被認為非常貼心，不僅保持食材完整，還整齊排好，得到眾人稱讚。「排整齊，還沒亂壓到菜，超貼心」、「好可愛的外送員，還怕被踩到幫你分開擺」、「這外送員應該是處女座的，好整齊」、「還幫妳分類好欸，下次要加買袋子加給小費了」。

(中時新聞網)