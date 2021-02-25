高通技術公司宣布推出其首款擴增實境（AR）參考設計，該參考設計基於高通Snapdragon XR1平台打造，可提供高效能和沉浸式體驗，並且具有更低的功耗 。AR智慧瀏覽裝置的參考設計，能和多款相兼容的智慧手機、Windows PC個人電腦和處理單元連接，並且能為搭載高通Snapdragon平台的裝置進行優化。

相較於簡易版的AR瀏覽裝置，此款AR智慧瀏覽裝置在其參考設計中擁有處理單位，能夠支援在瀏覽裝置和主機設備分配計算工作。此款AR智慧瀏覽裝置參考設計也具備許多企業及和消費者市場中顯著特色，包含：(1)分離式處理的功能可支援AR智慧瀏覽裝置在裝置側進行優化，使整體系統的耗電降低30%。(2)2D應用程式架構提供系統級功能，能使智慧型手機上的應用程式以多個虛擬螢幕的形式鎖定用戶當下所在的環境中。此架構也支援AR智慧瀏覽裝置以保護模式觀看高品質的電影和串流服務。(3)在連接個人電腦的過程中，AR智慧瀏覽裝置能夠利用平面檢測和支援多個虛擬螢幕的渲染能力，將虛擬個人電腦鎖定至現實世界的介面。(4)運用8MB RGB的防手震攝影鏡頭，AR智慧瀏覽裝置的遠距輔助功能能夠實現「見我所見」使用案例。(5)AR智慧瀏覽裝置上的雙單色攝影鏡頭能透過手勢識別功能支援六自由度（6DoF）的頭部追蹤和手部追蹤。

Snapdragon XR1 AR智慧瀏覽裝置參考設計的應用示意圖。（高通提供／黃慧雯台北傳真）

為了推動AR智慧瀏覽裝置生態系統的擴展，微軟表示：「AR智慧瀏覽裝置類別是提供智慧型手機、Windows PC或其他主機運算設備配件沉浸式體驗的絕佳工具。我們期待和高通技術公司合作，將Azure MR導入持續擴展搭載高通Snapdragon 的MR裝置生態系統中。」

與AR智慧瀏覽裝置參考設計同時研發的還有聯想近日推出的搭載Snapdragon XR1平台的ThinkReality A3。作為一款先進、功能廣泛的企業級智慧眼鏡，ThinkReality A3能夠為擴增實境輔助的工作流程和沉浸式培訓提供虛擬顯示和3D視覺化，將從許多不同的層次徹底改變企業協作方式。該裝置預計於2021年年中上市。

作為高通公司在瀏覽裝置領域的長期合作夥伴，Nreal創始人暨執行長徐馳表示：「隨著Nreal Light在全球的部署和成功，我們致力於在未來提供更多的內容和創新的使用者體驗。智慧眼鏡和智慧手機或主機設備之間的拆分處理開啟了全新的沉浸式體驗，我們期待與高通技術公司合作，共同推動該技術的發展。」

高通技術公司副總裁暨XR部門總經理Hugo Swart表示：「Snapdragon XR1 AR智慧瀏覽裝置不僅開啟了高通參考設計產品組合的新篇章，也象徵著AR瀏覽裝置演進過程中的重要進展。相對簡易的AR瀏覽裝置證明了瀏覽裝置可以成為智慧型手機的配件。現在，AR智慧瀏覽裝置讓我們能夠將部分工作負載拆分至眼鏡中處理，從而拓展使用案例、應用和沉浸式體驗的無限可能。可以說，該參考設計是我們為推動擴增實境產業規模化發展邁出的第一步。」

在該參考設計中，京東方提供了micro-OLED雙眼顯示器，能夠支援高達90Hz的幀率和零動態模糊（no-motion-blur）的特性，以打造順暢的擴增實境體驗。歌爾股份有限公司開發的AR智慧瀏覽裝置硬體，讓製造商能夠快速、規模化地開發商用智慧AR裝置。Snapdragon XR1 AR智慧瀏覽裝置參考設計現已提供給部分合作夥伴，並將在未來幾個月內提供給更多合作夥伴。

(科技)