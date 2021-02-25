台北市長柯文哲25日被問到春節期間拜訪綠營人士，是否有爭取到合作空間，他先是不滿指出，這個國家怎麼會全部只剩下意識型態、顏色，話峰一轉再提到228紀念活動，這一天本來是台灣人忘掉過去的悲傷，重新團結的日子，怎麼搞到大家在吵架，搞什麼鬼？

柯文哲在過年期間拜訪不少綠營人士，除了行政院長游錫堃，令人相當好奇還有誰，甚至因為拜訪的人士綠比藍多，在綠營對柯相當反感情況下，外界好奇是否有爭取到合作空間。

柯文哲今參加後疫情產業數位轉型政策白皮書發表會，面對爭取綠營合作空間，他表示，台灣藍、綠間只是要民生議題都可以談，不應當國民黨談居住正義就統統不能去參加，要很嚴厲譴責，這個國家怎麼會全部只剩下意識型態、顏色，坦白講只是政權保衛戰，為了權位在拚命，哪有什麼為國家做事。

他指出，討論居住問題，難道這只是國民黨、民進黨的事嗎？這應該是所有政黨的事，國民黨辦一個討論居住問題，其他黨都不敢來參加，這哪一門子的道理？拜訪也不需要製造別人困擾，這也是我們國家的問題，難道去拜訪綠營的任何人都要戴鴨舌帽、口罩，好像怕被人發現，怎麼會把國家搞得這麼肅殺、恐怖。

柯文哲話峰一轉說，228本來是台灣人忘掉過去的悲傷，重新團結的日子，怎麼搞到大家在吵架，搞什麼鬼？在政治上具有權力的人，應當盡最大力量，讓台灣成為一個比較團結、和諧的社會，而不是自己跳下去讓社會更分裂，不是這樣嗎？

(中時 )