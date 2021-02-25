51歲前知名主播蔣雅淇，已經鮮少出現在螢光幕前，近來在臉書曬出身穿深V禮服，大露東西半球的火辣養眼照片，此外更不藏私在臉書傳授排毒消腫祕笈，立刻引發網友議論。

蔣雅淇在臉書曬出一系列身穿紫色禮服的照片，只見胸前深Ｖ造型，大露東西半球及深邃事業線，讓網友眼睛大吃冰淇淋，此外下半身半透明澎澎裙，讓一雙修長美腿若隱若現，引發無限遐想，罕見曬出養眼火辣照片的她，強調為了要拍攝有史以來胸前最V的照片，力行營養師建議：「用吃補瘦」，因此改掉長年以來的飲食習慣，不僅體重穩定，皮膚也煥然一新，讓她決定不藏私在臉書傳授排毒消腫祕笈。

蔣雅淇表示原先早餐習慣吃蛋配蘋果，後來發現雞蛋是自身最大過敏原，聽從營養師指示後，改為無糖優格加香蕉或藍莓，不僅耐飢還不脹氣，此外營養師推薦最有效的莫過於「排毒蔬菜湯」，主要是將蕃茄、芹菜、高麗菜不加鹽一起煮，由於高麗菜本身甜味就會入湯，讓湯頭自然相當甜潤，也因此讓自己排便非常順暢，還能穿起拍攝時「不人道」尺寸的衣服，讓她趕緊將此祕笈推薦給許多好友。

此外，蔣雅淇強調換季時不管吃的用的，自己都遵守保濕、鎖水、修復三大原則，更自曝近況：「身體乾淨了，體重穩定了，皮膚也煥然一新」，但仍不忘開玩笑表示：「V領有沒有好V到肚臍」。

(中時新聞網)