藝人曾寶儀以歌手身分出道，跨足主持及戲劇也有不錯成績，日前歡慶48歲生日的她，在臉書PO出比基尼美照，更罕見向粉絲討生日禮物，原來是希望大家能加入連署保護藻礁生態，立刻引起討論。

曾寶儀在臉書曬出比基尼美照，只見她對著鏡頭擺出燦爛微笑，宣布自己已經48歲，除了感謝來自所有朋友的祝福，也強調能做著喜歡的工作，並且體驗世界的美好，覺得自己是個多麼幸運的傢伙，不過生日前夕她罕見PO文向粉絲討生日禮物，希望所有人能加入連署保護桃園大潭的「藻礁」生態，才能留給下一代寶貴的資源。

是的！今天我48歲了！ 謝謝所有的朋友對我的祝福！ 在這裡的你們可能見過我 可能看過我的節目讀過我的書 我們的生命可能有或長或短的交集 但每一份祝福 都在提醒我 我是個多麼幸運的傢伙 何其有幸在這個世界笑過哭過愛過恨過 跌倒過也被療癒過... 由曾寶儀 Bowie 發佈於 2021年2月20日 星期六

曾寶儀表示收到友人們發了有關『拯救藻礁』的訊息，研究後覺得這件事有點緊急，強調台灣雖小卻有很多天然寶藏值得珍惜，像是擁有千年歷史的桃園海岸藻礁，匯聚7600年的豐富生態系，是許多海洋生物的育嬰房，不過卻得耗時十年才能成長一公分，如今因為一些開發計畫，讓這具備高度的觀光、生態、教育價值的美麗生態系，恐將要毀於一旦，呼籲所有人能連署起來，將這片海洋生態保存下來。

對此網友也留言：「謝謝你為藻礁發聲！呼籲大眾重視環境議題，真的好欣慰」、「太感人了！好有正義感的生日願望」、「我看見台灣的影視界的光亮⋯⋯為台灣的海洋，感謝妳」，紛紛表示已經連署響應。

(中時新聞網)