搶國旅住房商機，國泰飯店觀光事業旗下慕軒、和逸飯店聯手推出「LOVE在一起」情人月快閃住房優惠，即日起至3月12日止（入住至3月31日），雙人入住「慕軒飯店」每房每晚1,999元起，「和逸飯店·台北民生館、忠孝館」每晚1,799元起，「COZZI Blu和逸飯店·桃園館」每晚4,188元起，其中COZZI Blu加碼再送雙人住宿券乙張，等於住一晚送一晚。

國泰飯店觀光事業旗下的首間旗艦品牌COZZI Blu，以「海底兩萬里」科幻小說貫穿飯店設計理念，結合豐富的海洋元素，包含客房內生動的鯨魚掛畫、搭配深藍色波浪地毯，如同徜徉在大海之中，帶來全新的住宿體驗。情人節不再煩惱，即日起訂購「LOVE在一起」住房專案，每晚4,188元起，超值優惠住一晚送一晚（住宿券效期至2021年4月30日），第一晚更附贈豐盛晨光早餐，好好享受兩人的甜蜜小旅行，度過浪漫情人月。

跟親密愛人規劃一場感情升溫之旅，無論是下榻連續三年名列台北米其林指南推薦旅宿、坐落最美敦南林蔭大道上的「慕軒飯店」每晚1,999元起，還是選擇各大訂房平台皆為高評價首選「和逸飯店．台北民生館」、緊鄰華山文創園區的「和逸飯店．台北忠孝館」，雙人住宿最低1,799元起，占盡地利之便的交通位置，讓旅客規畫行程完全不費力，完整感受台北城市多元活力。

(工商 )