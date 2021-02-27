1名5歲男童26日晚間跟家人到台東知本溫泉區泡湯時，不慎遭到褲子拉鍊狠狠夾住生殖器，痛得他當場哀嚎 ，家人束手無策，只好撥打119求救，男童被送往醫院治療後，「小弟弟」才順利脫困，經包紮後沒有大礙。

「媽媽好痛、好痛！」，5歲男童26日晚和家人前往知本某飯店準備泡湯，不料在脫去衣褲時，男童褲子拉鍊卻不慎夾住生殖器，痛得他哇哇大叫，家人後趕忙上前查看，並嘗試協助解開，但是拉鍊死死咬住「小弟弟」，太過大力又擔心弄傷，只好撥打119求援。

救護人員到場檢視後，立即協助將男童送醫，因擔憂男童不便行走，還出動輪椅將他推入醫院診間；整段過程中母親陪同在旁不斷安撫，男童神情也相當鎮定，沒有哭鬧。

現場醫護檢視傷況後，小心翼翼解開拉鍊，協助小弟弟脫困，幸生殖器未受到嚴重傷害，經擦藥包紮後已無大礙，家長鬆了一口氣。

警消提醒，小男孩脫下衣褲時，盡可能由大人來協助，或是盡量少穿有拉鍊的褲子，如果重要部位真的被夾住了，輕微情況下，可用工具把拉鏈撬開，若無法自行脫困，應趕緊送醫院處理。

(中時 )