外出與朋友喝酒，一定要保護自己，一名19歲女子米米（化名），透過交友軟體認識一名男子阿頭（化名），某天米米因為失戀心情不好，找好姊妹蒂蒂（化名）一起到阿頭家中喝酒，結果兩女不慎酒力，慘被阿頭吃「姊妹丼」，隔天清醒才發現遭到性侵。

去年米米認識34歲的男網友阿頭，沒多久米米與男友分手，為了療癒心情，米米找來同年齡的蒂蒂，一起到阿頭家喝酒，三人喝了啤酒、還有紅酒，沒多久米米喝醉倒在床上，蒂蒂也是喝到茫，躺臥在沙發休息。

這時阿頭見兩女喝醉，突然起色心，脫下褲子後先是鑽進床上硬上米米，期間米米感到不舒服醒來，雖然一度想推開阿頭，不過因為在太醉又睡著，得逞的阿頭，也不放過沙發上的蒂蒂，連續性侵兩姊妹，隔天早上阿頭則是裝沒事出門上班。

直到米米與蒂蒂睡醒後，發現身上衣衫不整，且下體不舒服，隨即出門驗傷並報警提告。警方偵訊性侵案時，阿頭表示是米米與蒂蒂喝醉後，主動勾引自己，與兩女是合意狀況下發生性關係，並非性侵，不過阿頭訊後仍遭法辦，詳細經過有待檢方調查。

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(中時新聞網)