自從去年初爆發新冠疫情以來，全球染疫確診與死亡人數仍在攀升中，各國除了陸續接受疫苗注射外，當下也勸導民眾出入公共場所務必戴口罩防疫，但南非一名女子日前逛市時，被店員發現未戴口罩，經上前勸說，她竟然當眾腰彎脫下黑色丁字褲，然後直接套在頭上，過程全都被超市裡的監視器錄下，影片流出造成瘋傳。

南非一名女子逛超市未配戴口罩，被店員勸說後，竟當場脫下黑色丁字褲戴在頭上。（本報合成照，擷取自YT）

據「英國每日郵報」報導，這起內褲充當口罩事件，發生在南非一間「拿了就付」（Pick n Pay）超市，影片畫面顯示，一名身穿一條花色長裙與涼鞋的女子，買完東西準備到櫃台結帳，因為被店內工作人員發現她沒戴口罩，一名警衛就走到她面前，要求她戴上口罩，沒想到該名女子突然彎下腰，把手伸進裙子裡脫下一條黑色丁字褲，然後直接套在臉上，向警衛方向比了個讚，還大聲嗆聲：「這樣高興了吧？」

對於女子的誇張舉動，店員並未反對，且排在她後面的另一名客人，也認同她的做法，還說：「說真的，這確實稱得上一種口罩，至少內褲的細菌比一般口罩少，幹得好！」。

影片在社群媒體上傳開後引發網友熱議，有人批評「不想戴口罩就不要出門，在家網購就好」、「這令我作嘔，現在有嚴重的病毒，但她卻認為丁字褲能保命」、「成熟點，你家人會有何感想？」。

(中時新聞網)