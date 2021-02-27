台中市警第二分局準備香蕉、甜湯及水蠻牛機能飲料為第一線員警及友軍補充體力。（台中市警第二分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警察局，自2月25日至3月1日執行「安城專案」，台中市各警分局長日前帶隊於轄區內酒店、夜店、舞廳、易生滋事場所及黑道幫派圍事處所，進行擴大臨檢查緝，另聯外道路路檢等勤務，以封閉式口袋戰術強力掃蕩，讓不法份子無處可藏。另有分局長貼心準備香蕉、甜湯及水蠻牛機能飲料，讓第一線執勤員警，在「牛」氣加持下，掃黑績效顯著。

台中市警第五分局，2月迄今便臨檢轄內酒店、KTV、飲酒處所38次、周邊路段（口）路檢攔查35次，動員警力1425人次，2月更適逢執行「110年加強重要節日安全維護工作」，期間查獲賭博4件、毒品17件、詐欺2件、竊盜8件、槍砲1件、酒駕移送27件、通緝犯5件，各類刑案總計75件83人，績效亮眼，並將維持高強度查緝動能持續守護北屯治、交安。

霧峰分局長陳家銘指出，查獲重大毒品案件起獲K他命500公克，爾後將持續針對非法槍械、賭博犯罪、聚眾鬧事及黑道幫派等不法情事，採取強勢執法作為，絕不容許挑釁公權力的行為。

台中市警第二分局長蔡元戎，執行「安城專案」，首日即準備香蕉、甜湯及水蠻牛機能飲料為第一線員警及友軍補充體力，期許在「牛」氣加持下，強力掃蕩非法，守護北區治安。

(中時 )