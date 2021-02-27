大陸以多次從台灣進口的鳳梨中檢出介殼蟲為由，暫停台灣鳳梨進口。輿情民調網站《聲量看政治》統計，鳳梨聲量66.47%，其他依序為疫苗、藻礁、房價、萊豬等4大議題；鳳梨的聲量甚至已超過疫苗等4大議題的總和。萊豬目前則在5大議題中討論度最低

根據《聲量看政治》粉專統計鳳梨、疫苗、藻礁、房價、萊豬等五大新聞時事與社會議題，其中以鳳梨佔最大聲量66.47%；其次是疫苗，佔17.43%；第三是藻礁，佔12.59%；第四是房價，佔2.09%；第五是萊豬，佔1.42%。也就是說，大陸突然宣布禁止進口鳳梨一事，是昨天至今，無論是新聞媒體或是網友社群討論，最被熱門討論的話題。

大陸暫停鳳梨進口，民進黨動員挺農，有網友質疑，「很明顯執政黨帶有利風向」。但也有網友認為，政府這樣做，引起各界對這個問題的關注，集結眾人的力量來幫助農民，出發點及用意是良善的。一位網友則質疑，早就該把出口分散了，整天抗中保台，幹嘛還賣給大陸。農委會也說了要部分轉出口東南亞、部分轉做加工，為什麼不早點執行？

該粉專統計近24小時內的網路聲量，針對鳳梨、疫苗、藻礁、房價、萊豬等五大新聞時事與社會議題，以新聞聲量、即時新聞社群聲量，與GoogleTrends三套聲量系統進行綜合分析。

近24小時內，就 #鳳梨、#疫苗、#藻礁、#房價、#萊豬... 由聲量看政治發佈於 2021年2月26日 星期五

(中時新聞網)