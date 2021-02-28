26日大陸宣布3月1日起暫停進口台灣鳳梨，今（28）日又傳出蓮霧也被下禁令，對此，農委會將進一步確認。消息傳出後，律師葉慶元表示，鳳梨及蓮霧都只是起手勢，後面還會有別的農產品被大陸禁銷。

高雄六龜農會指出，昨接到貿易商來電，表示將暫停出蓮霧到大陸，原因不明。農委會則說，目前收到的只有針對鳳梨暫停進口的消息，六龜蓮霧禁止輸陸一事至今尚未收到陸方的官方消息，將會進一步確認。

對此，葉慶元今在臉書直言「風雨欲來」，看來鳳梨及蓮霧都只是起手勢，後面還會有別的農產品陸陸續續被禁銷。

葉慶元認為，鳳梨及蓮霧被大陸禁銷都只是起手勢。（圖／摘自葉慶元臉書）

網友則表示，「放心啦！民進黨會叫我們偉大的果軍吞下去的」，就看民進黨怎麼收拾，也有人猜說，大陸的計畫會不會是一周禁一種水果？連發12道金牌吧！

不過，對於大陸加碼禁止除了鳳梨外的水果，似乎不難預料。國民黨立委林為洲昨日就在臉書預告，將來蓮霧、芒果、芭樂、柚子、釋迦都可能禁銷大陸。律師呂秋遠也說，「危機還在後面」，鳳梨釋迦、蓮霧、葡萄柚、柳橙，其實都有風險。

(中時新聞網)