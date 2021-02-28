31歲女星邵雨薇事業、愛情雙收，先和分手1年的吳慷仁復合，近日在戲劇《天巡者》飾演孟婆，演技純熟備受好評。忙於工作的她，不忘在網路上分享近況，最近曬出一系列中空泳裝照，一天就狂吸9.9萬讚，人氣超強！

最近氣溫驟降，邵雨薇在這趟輕旅行中，難得解放身材換上兩截式黑色泳裝，只見她放下中長髮，臉上畫著淡妝，身穿純黑的長袖透膚泳衣，短版的剪裁大露平坦腹部、纖細腰身，三角泳褲則襯托小巧臀部及筆直的美腿，當她側身墊起腳尖拍照，腰部細到驚人，幾乎沒有一絲贅肉，低體脂的身材曲線一覽無遺，讓許多網友直呼羨慕，「太美、身材太好」、「女神就是女神」、「怎麼會有這麼完美的臉蛋」女星袁艾菲也說：「「紙片人欸！羨慕！」，但有人把重點放在關心她的健康狀況，「要再增胖一點比較好」、「雨薇真的太瘦了啦！是不是都沒有吃飯！真的要多吃點」、「快被風吹走的感覺」等。

為什麼只有在池畔的照片呢？邵雨薇出面解答：「實在太冷了，我沒勇氣下去游，反正泳裝跟泳池都到位，就拍拍照吧！」許多網友也認同最近天氣有冷到，忍不住提醒她：「雨薇注意保暖喔」、「這樣穿太冷了」等。

除了這套黑色中空泳裝，邵雨薇也曾罕見穿上深褐色細肩帶綁帶連身泳裝，白皙的肌膚被襯托得發光，低胸設計小露北半球及美背，讓粉絲看得目不轉睛，表示「應該是看過雨薇尺度最大的照片了」。

(中時新聞網)