管制區外也特別貼出公告，學術人員欲進入需事先提出申請。（姜霏攝）、

珍愛藻礁公投小組領銜人潘忠政一行人1日清晨前往大潭藻礁區關心當地生態，但管制人員卻以「僅釣客可進入」為由拒絕入內，讓潘忠政不滿中油如此蠻橫的行為，不僅如此，就連一般民眾想要入內參觀都遭拒絕，令民眾怒言沒有正當性，也質疑「這麼不透明是想掩蓋什麼？」

潘忠政1日清晨率領環保人士一同到觀音大潭藻礁區觀察生態，尤其以稀有的「柴山多杯孔珊瑚」為目的，但到現場時卻被管制人員阻攔，表示僅有攜帶釣具的釣客才得入內，一般民眾、學生及住戶不得通行，特別是「記者及環團」，對此潘忠政一行人深感無奈，該說法也讓藻礁校園連署總召謝瑞恩非常疑惑，認為十分不合理。

記者1日中午現身大潭藻礁區現場，保全人員提到，近日收到通知「非釣客不得進入」，記者反問何時才能入內，保全無奈的說「需等到上頭指示」，而談到如何判斷是否為釣客，保全說，需看裝備是否有釣具等相關用品，其他沒有攜帶釣具的一律不可進入。

現場也有民眾為了觀察藻礁而來，林姓男子表示，自己身為新竹人，在燈會時看到連署站，透過女兒的解說才發現藻礁的珍貴性，1日遠從新竹來到大潭想要一探究竟，但卻被警衛阻擋在外，他認為，海岸區應是政府管轄，中油怎麼能說不讓民眾進去就不讓呢？

另居住在桃園區的林姓男子也騎乘摩托車從桃園市區而來，他提到，日前為了大家熱鬧討論的藻礁議題，特別花了好一陣子的時間研究，簽下連署書後也決定要到現場看一看，但沒想到現場卻被警衛攔下，「沒有正當性！」林男怒言，想親自來現場看究竟是環團言論過當還是政府的不當開發，但卻遭管制人員阻擋，讓林男不滿政府「不讓民眾了解事實真相」。

林男更憤慨的說，在這個時間點禁止大家進入，中油是刻意阻撓？還是想掩蓋事實？林男表示，這樣不透明的做法只會讓民眾更想知道真相，若願意讓大家從旁觀察、了解，這樣不是很合理嗎？林男提到，透過連署才知道身旁有這麼重要的藻礁生態，身為台灣、桃園的一份子，更該好好保護、留給下一代，坦言「因為我們知道這不容易」。

(中時 )