因外遇而被稱「時間管理大師」的羅志祥，前年去年4月被前女友周揚青發出喜歡多人運動的「毀滅式分手信」後，演藝形象重挫，近來積極復出，但尚未見到起色。有網友不禁質疑，影星成龍外遇生女曝光，演藝之路依舊走得順暢，不明白為何兩人都對感情不忠，受到的待遇卻如此不同，引發網友熱烈討論。

（圖／PTT八卦板）

有網友在PTT八卦板發文提問「為啥羅志祥比成龍還慘」，他表示成龍當年是已婚還發生婚外情，但後來的演藝人生還是好好的；羅志祥是「在沒有婚姻情況下劈腿或多人」，卻被外界罵得一文不值，忍不住發問「為什麼同樣是巨星，待遇會差那麼多呢？」

有網友回文表示是實力問題，「一個是空幹王，一個是不用替身，當然有差」、「成龍再怎樣也是真正的國際巨星電影演員」、「華人影星成龍算地位最高」、「地位不同，成龍是國際巨星」；有網友批評羅志祥「搶兄弟女友就是大忌」、「爛事做太多，很多人早就等著想踩他了」。不過也有網友表示「成龍在香港跟台灣都很多人罵啦」、「因為以前網路不發達不能帶風向」、「因為成龍他老婆吞下去了」。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)