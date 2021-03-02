大陸暫停進口台灣鳳梨，行政院長蘇貞昌喊出要組農業國家隊，對此，國民黨立委賴士葆表示，最近「國家隊」這個名詞被蔡政府用得浮濫了，被無限放大成一個迷幻國人的萬靈丹，且公股行庫在蔡政府主政之下，變成他們的ATM提款機一般。

從「口罩國家隊」、「疫苗國家隊」，現在又喊出「鳳梨國家隊」。賴士葆昨（1）日在臉書提出質疑，難道喊出鳳梨國家隊就會振興鳳梨產業，就可以振奮人心解決鳳梨的問題嗎？

前陣子萊豬要進口，蔡政府喊出百億基金挺豬農，甚至還可以再往上加碼，這次鳳梨被暫停出口，立刻喊出10億補助，賴士葆指出，連農民都說補助不是長久之計，因為他們憂心的是今年已播種的鳳梨，明年開花結果還賣得出去嗎？沒有人願意一味的被補助卻看不到未來的希望。其他的釋迦、芒果、芭樂、蓮霧等水果若也出了問題，要不停的補助下去嗎？分散市場講了五年之後，問題完全沒有解決。

政府投入10億經費，補助、鼓勵業者買鳳梨。（資料照／摘自蘇貞昌臉書）

賴士葆直言，公股行庫如同蔡政府的提款機，選戰的時候要支援執政黨的選舉，股票大跌的時候要配合政策進場護盤，此次鳳梨事件，公股行庫紛紛各自採購幾十噸送給客戶，不停應付這些非本業的任務，如何期待公銀行庫不虧損？公銀行庫董總不必扯談公司治理，他們只不過是政府的掌櫃的伙計罷了。

兩岸之間溝通的管道，像兩個星球之間的遙遠距離，彷彿兩條沒有交集的平行線，賴士葆舉例採購疫苗的事件，不向上海復星總代理接洽，卻繞到地球遠端的德國總公司洽購，管道受阻後又怪東怪西，這就是意識形態治國所衍生的問題。既然對岸定調鳳梨事件是檢疫問題，是科學合理的正常舉動，為何不好好溝通，外交部長用政治語言要全球力挺吃「自由鳳梨」，檢疫的問題這樣大張旗鼓訴諸國際社會，對解決問題有幫助？還是更惡化問題？是不是捨近求遠，緣木求魚？

蔡英文過年前才喊出希望兩岸對話，賴士葆認為，鳳梨事件是個可以對話的契機，但蔡英文卻高調譴責叫罵，言行不一、前後矛盾；而最大的矛盾，就是幾年來在政策上不斷地宣導敵我對立的仇恨意識，嘴巴卻講要對話，基礎其實很薄弱也很脆弱。

(中時新聞網)