台北醫學大學今年起，承辦由教育部委託開發的全國高中生涯輔導網站「ColleGo!」–大學選才與高中育才輔助系統。這套系統將化身成為高中生的「虛擬輔導老師」，協助學生在高中三年探索自身興趣、核心素養及進行生涯規劃，面對未來升學時，不僅選系不踩雷，更加朝夢想之路邁進。

北醫大校長林建煌表示，北醫大很榮幸能從教育部手中接下「ColleGo!」第二期計畫，北醫大將秉持促進高等教育發展理念，在軟硬體上全力支援，因此，北醫大也特別在大安校區21樓規畫「選育辦公室」，讓計畫主持人劉兆明教授及團隊進駐，無後顧之憂全力開發更貼近師生需求的系統，落實適性揚才的12年國教課綱理念。

北醫大日前舉辦歡迎會，歡迎「ColleGo!」計畫團隊進駐，並特別邀請教育部專門委員周弘偉、招聯會執行秘書戴念華及大考中心副主任黃璀娟共襄盛舉。

因應108新課綱及111考招新方案，教育部三年前開始規劃「ColleGo!」生涯探索與課程諮詢輔導工具，第一期由財團法人大學入學考試中心基金會承辦，於108年正式上線，上線後即得到極高的注目，曾於109年4月創下單月10.8萬瀏覽人數，截至109年12月累積瀏覽高達736萬次，為全國高中師生最關注的生涯輔導網站，也是輔導教師及課程諮詢教師使用最頻繁的網站。

劉兆明指出，此系統最特別功能之一，是「三年行動計畫」，從高一到高三，分為「生涯探索」、「認識大學」、「高中學習」及「升學準備」四個學習階段，學生透過行動表單，例如「探索我的夢想職業」、「找到我想上的課」、「選系放大鏡」等等，一步一腳印，探索自身興趣，為自己量身打造獨一無二的學習歷程，面對108課綱上路幫助很大。

北醫大表示，第二期計畫將提供更多大學的校系資訊，亦規劃網站加入使用者友善的視覺元素，及強化生涯探索、線上互動等功能，將累積的輔導與課諮經驗帶入教育現場，協助缺乏輔導資源的偏鄉或小校，共謀國教與高教順利銜接。另也將持續開發及擴充多角化的學習資源，製作更多元影音，期待「ColleGo!」成為虛擬的線上高中，將師生的需求一「網」打盡。ColleGO！官網：https：／／collego.ceec.edu.tw／

(旺報 )