林務局今天表示，即日起轄管的阿里山、太平山、墾丁等12處國家森林遊樂區及烏來台車、太平山蹦蹦車，都可用LINE Pay、玉山Wallet、Pi錢包和街口支付付費購票。

農委會林務局說明，12處國家森林遊樂區包含太平山、滿月圓、內洞、東眼山、八仙山、大雪山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本及池南，相關支付機制的推行，呼應行政院2025年行動支付普及率90%的目標，要讓大家都能「一機在手，樂活台灣」。

另外，支付業者也推出期間限定活動。包含4月1日至6月30日期間，只要使用LINE Pay付款購票，每筆交易將提供10%LINE Points點數回饋，每帳號最高回饋100點。

Pi錢包則是4月1日至6月30日期間，提供新會員首筆消費最高回饋100%，最高回饋50P幣，每人限一次，限量5萬P幣，既有會員單筆消費滿100元可回饋20P幣，每帳號最高回饋100P幣，限量15萬P幣，贈完為止。

玉山Wallet方面，12月31日前，在玉山Wallet APP 綁定玉山銀行國民旅遊卡，使用「玉山Wallet條碼付」一般消費享1%回饋無上限，再加碼1%現金回饋，每期加碼回饋上限300元。（編輯：張芷瑄）1100302

(中央社)