大陸戲劇女王趙麗穎擁有高顏值和甜美氣息，即便結婚生子依舊保持女神美貌，除了回歸電視劇，也馬不停蹄的接拍廣告，1日上午趙麗穎工作室分享一組她拍攝廣告的花絮美照，罕見以冷豔造型入鏡，對著鏡頭猛送飛吻，舉手投足都像女王，美得太震撼，一度登上微博熱搜。

照片中，趙麗穎留著一頭黑色微捲長髮，一抹鮮豔紅唇襯托雪白肌膚、天鵝頸和性感鎖骨，白到幾乎快發光，再配上一件黑色皮衣，徹底不走過往甜姐兒的路線，變得美豔霸氣，還對著鏡頭送香吻，狀態絕佳又迷人。

趙麗穎放送飛吻好迷人。（圖／微博@趙麗穎工作室）

不只如此，趙麗穎上演女王的回眸殺，精緻的側顏輪廓幾乎無可挑剔，直角肩、骨感美背更是美到沒話說，身上完全找不到一絲缺點，讓大批粉絲看傻了眼，紛紛留言盛讚：「趙麗穎真的百變風格，我都好愛」、「我老婆」、「太好看了吧」等，驚人的是，這些照片還只是花絮，等到廣告完整版出爐，想必粉絲又會再嗨翻一波。

趙麗穎連側臉也完美。（圖／微博@趙麗穎工作室）

另一個造型，趙麗穎卸掉紅唇，改畫較為清淡的妝容，黑色長髮則從微捲變成直髮，看起來十分柔順。她穿著黑色吊帶裙，露出大面積的無血色雪肌，頻頻回頭送飛吻，再度電暈眾多粉絲，令人期待廣告完成的那天。

趙麗穎另一個黑直髮造型也超美。

趙麗穎另一個黑直髮造型也超美。

為什麼可以那麼白呢？趙麗穎曾分享過自己的保養訣竅，每天堅持都會喝6杯開水增加肌膚保濕度，也會自己做面膜敷臉，將牛奶和珍珠粉混合攪拌，再用紙面膜或化妝棉濕敷在臉上，就能達到美白的效果，或把豆腐搓揉成泥，再敷在臉上輕輕按摩、去角質，等待20分鐘洗掉就會發現皮膚亮一階。

(中時新聞網)