2020微博之夜 ：微博年度之星倪妮 、佟麗婭 、唐嫣 、楊冪 、楊穎Angelababy 、張雨綺 ── 絲巾造型大比拚。

楊冪日前以一襲低胸仙女裙現身大陸2020微博之夜，還在頒發年度微博之星的橋段，難得與倪妮、佟麗婭、唐嫣、Angelababy(楊穎)、張雨綺這些一線女星同框。而楊冪不僅與前閨蜜唐嫣互動引發熱議，還被發現在主辦單位要求披著俗氣絲巾模仿大媽造型時，不停搖頭臉超臭，連頒獎人鄧超都發現了楊冪的怒火，直問：「楊冪老師怎了，是很不高興嗎？」讓觀眾隔著螢幕都能感受到現場尷尬。

楊冪、張雨綺、Baby等一線女星盛裝打扮上台授獎，卻突然被要求模仿大媽姿勢拍照，還要圍著超俗圍巾走秀，讓每個女星當場都傻了，其中更以楊冪反應最為明顯，不停搖頭臉也垮了，讓鄧超忍不住詢問：「楊冪老師怎了，是很不高興嗎？」

楊冪台上臭臉。(取自YouTube)

不過楊冪即使再不開心，仍還是敬業上陣，在鏡頭前拿起絲巾搔首弄姿，好不容易撐過了這個尷尬時刻，又是一陣無奈搖頭，臭著臉提起裙襬離開。

楊冪同框唐嫣(左1)不僅沒互動，還刻意保持距離。(取自YouTube)

不只楊冪台上臭臉，她與前閨蜜唐嫣難得同框，兩人互動也引發網友關注。楊冪與唐嫣昔日被封為「中國好閨蜜」，當年楊冪與劉愷威結婚，唐嫣更是她的唯一伴娘，只是不知曾幾何時，兩人慢慢地漸行漸遠，這次難得同框，更被發現這對從前的好姊妹不僅從頭到尾沒有互動，還刻意地與對方保持一定距離，連一點眼神交會也沒有，讓網友不禁好奇，她們之間到底發生了什麼事？

(中時新聞網)