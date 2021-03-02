"前方有測速照相" 工人手繪"警告牌"網讚爆│中視新聞 20210301

一位民眾日前開車行經彰化縣和美鎮美港路時，突然發現路旁施工點的工人手舉一張手繪的測速照相機圖片，還清楚標示300公尺，原來這名工人是在提醒前方有警察，好心幫大家省荷包，經過的用路人被逗樂，笑著說，「大哥辛苦了！」引起網友熱議。

日前一位民眾將行經美港路的影片發上網，透過影片中可見，路旁被圍起正在施工，在圍欄中站著一名工人大哥，以單手舉著一塊方形的看板，上頭以手繪的方式畫下測速照相機的黑色圖樣，下方還標示著「300M」，大哥舉著看板笑容相當燦爛。

而影片中車輛駕駛看到舉牌的大哥，也忍不住噴出笑容，直呼，「大哥辛苦了！」而車輛向前駛後，果真在右側看見警察停在路邊取締超速車輛，短短的影片曝光網路後，引起網友討論。

據了解，影片中的事發時間為2月28日台灣電力公司於該路段實施電纜線施工，該名舉牌的工人當時負責交通指揮，而他之所以舉著牌子提醒用路人，全是因為過去曾在同路段超速被開罰，才出此計策，幫忙用路人省荷包。

有媒體前往事發路段一探究竟，湊巧舉牌大哥沒上工，而大哥的同事則說，舉牌的路段為交流道出口，不少民眾一開下來容易超過規定限速60公里，「好幾個被拍過啦！」；另外同事則笑說，「做工人賺錢很辛苦，不要給政府賺走」。

有網友幽默地說，「工人舉牌後，警察今天的業績鐵定很慘」，對此，和美警分局第5組組長吳銘添則說，值勤的單位指稱取締件數並沒有因此降低；而民眾自製警告牌的行為，警方則說並無違法，但有疑慮，呼籲民眾還是須遵守道路限速，以維護生命安全。

(中時新聞網)