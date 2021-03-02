「理科太太」推銷綜合維他命，成功募資逾3200萬元，不少醫師、營養師不置可否，對這類產品抱著敬而遠之的態度。「Dr. E小兒急診室日誌」認為，可以藉由吃天然食物攝取所需維他命，為什麼還要吃後天經人工合成的維他命呢？論點獲網友一致好評。

「對這類的營養補充品，我的態度是只要不傷身，有沒有療效大家可以自由心證、各自解讀，畢竟是食品不是藥品，本來就不該有特定的療效。」中山醫大兒童急診科主任謝宗學在臉書粉絲專頁「Dr. E小兒急診室日誌」PO文，他對理科太太販售的維他命沒意見，唯獨對她的產品名稱「太空人」感到突兀。

謝宗學指出，太空人因所處環境特殊，為了能在宇宙或其他行星長時間存活，才會利用科學方法，把多種營養濃縮成簡便飲食；生活在地球上的我們，隨時都能從多種自然食物中，取得均衡養分。

換句話說，太空人是因應環境不得不為的取代性作法，但真的有必要放著好吃的天然食物不吃，改吃人工合成的太空食物嗎？「就像有一個人穿著太空裝、戴著頭盔走在台北街頭一樣突兀。」

謝宗學強調，無論科技再怎麼進步，他始終遵循「可以吃天然食物，就儘量不吃人工合成、加工食物的想法」。網友大推觀念正確，「那些日常缺乏的維他命，很多蔬菜水果都有啊」、「幹嘛要買一罐一兩千元的綜合維他命」、「現代人犯懶病，不願自己動手準備，相信吃一粒維他命就夠了」。

(中時新聞網)