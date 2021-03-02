大陸以鳳梨多次檢出介殼蟲等為由，3月起全面禁止台灣鳳梨進口，蔡政府呼籲國人多吃台灣鳳梨挺農民，更有名嘴計算出台灣人一天要吃多鳳梨。對此，前衛生署長楊志良直言，肥了櫻桃就瘦了芭蕉，若大家都去吃鳳梨，那香蕉、蓮霧誰來吃？他更建議政府應該使用科學的方式協助農民計算產量。

楊志良2日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，全民吃鳳梨，幫忙種鳳梨的農友，但我們都吃了3.6公斤的鳳梨，那香蕉誰吃？蓮霧誰吃？「我們都知道，肥了櫻桃就瘦了芭蕉」，一天消耗的水果都有一定的量，「反正你就是多出來 到時候要怎麼辦？所以這是很可笑的」。

針對於蔡政府拿出10億補助果農，楊志良則說，那是不是蔡政府所有的政務官和立委要拿錢出來？他回憶，921大地震發生時，當時的政務官都扣了一個月薪水，並指這個10億不能都由老百姓出錢，「你惹的禍，你要出錢」。

這時，主持人提問，所以是要政務官每個人扣一個月薪水買鳳梨？楊志良回答，「不是，是貼補那10億，不然他們吃7.2公斤好了，那我們就可以不用那麼辛苦吃3.6公斤」。

楊志良指出，關於產銷問題，農委會和行政院政務委員唐鳳很容易就能做出一個系統進行管理，他並以最近盛產的高麗菜為例，在手機上輸入種了幾分地的高麗菜，幾月幾號重的，用大數據加上氣候預測，就可以知道什麼時候有多少產量，會有多少價格，「荷蘭早就再做了，我們到現在還沒做」。

楊志良也說，若不進行申報，將來就沒有保證價格，有災害也不給你賠償，這樣每個農民都很認真去上網，上不了網就請家人協助，「我們台灣至少有100個大學能做這個APP，將來照我的方法做，價格低了我就用保證價格收，受到災害就賠你，政府可以做很多事，所以現在只有大家努力吃鳳梨」。

(中時新聞網)