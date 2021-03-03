神腦國際企業工會理事長陳政國（圖右）今到神腦總公司前抗議。（王揚傑攝）

神腦國際工會理事長陳政國去年5月遭解雇，經工會向勞動部提起不當勞動行為裁決案，去年9月勞動部裁決解雇無效，台北地方法院也裁定應讓陳政國恢復原職工作。今（3）日上午陳政國與勞工團體至神腦國際總公司前抗議，指神腦雖依法院要求給付薪資，但未讓陳政國復職且繼續上訴。神腦國際發布聲明指出，陳政國因違法行為不適任資遣，與工會理事長身份或工會活動無涉，目前已進入司法審理，有待法院認定。

陳政國表示，目前法院的定暫時狀態處分是要求公司讓他回去工作職場，並給付薪資，依勞動事件法49條有保全程序，在法院主案未明確判決前，應給予勞工最基本的勞動條件與薪資，但神腦國際從去年到現在，始終沒有回復他的職務，很難想像由國營事業轉投資的1間企業，可以不用遵守現行的勞動事件法。

聲援的勞團指出，神腦公司須尊重勞工擁有的工作權，立即讓工會理事長陳政國回到職場工作，且應完整遵守勞動事件法的立法宗旨，勿繼續恣意妄為、浪費國家資源。

神腦國際稍晚發表聲明表示，前員工陳政國因違法行為不適任資遣，陳員未依維修作業程序違規在先，卻又為掩蓋其作業疏失，編造虛假客訴理由、偽造客戶簽名、勾串同仁提供虛假資料，甚至唆使客戶欺騙公司，且於罪證明確下仍不願承認犯行，公司迫於無奈始依勞動基準法第11條第5款終止勞動契約予以資遣，於法有據，與陳員是否具有工會理事長身份或有無參加工會活動全然無涉。

神腦指出，勞動部裁決認定有不當勞動行為，公司對此深感遺憾，本件爭議目前已進入司法審理，有待法院認定，不應無端指摘本公司有違法情事。

(中時 )