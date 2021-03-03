大陸官方日前宣布暫停台灣鳳梨輸入，國防部也鼓勵國軍所屬伙食團踴躍購買，支持台灣鳳梨，不料近日網路上突然出現一張國軍「鳳梨滿漢全席」菜單四處流傳，國防部緊急發布聲明澄清未有此事，可能是有心人士散布假訊息，並引起網友熱烈討論，不少網友對其中出現的菜色感到十分好奇。

針對網傳的國軍鳳梨菜單，國防部今(3)日發布新聞稿，嚴正駁斥為假訊息。本部已審慎查證所屬國軍各部隊，確認從未有此類菜單，呼籲外界切勿輕信及轉傳，避免擾亂社會視聽。

國防部指出，國軍副供站每日提供當季、應景的各類新鮮蔬果，各單位均可依需求、循正常作業流程選購，以照顧官兵飲食健康，惟本部並未下令部隊僅能採購鳳梨一項蔬果。政府部門若有相關政策，本部定當配合辦理，鼓勵國軍所屬各伙食團適時採購，以照顧國內農民。

國防部強調，部分有心人士藉由網路社群傳遞假訊息，企圖干擾政府部門運作，製造社會紛亂，此等行為極為不妥，本部特予澄清並嚴厲譴責。

國防部發布新聞稿後，許多網友紛紛湧入「國防部發言人」臉書粉專留言，但不少網友關注的焦點，卻是該菜單中出現的菜名，「珍珠粉圓鳳梨炒飯是怎樣啦」、「鳳梨苦瓜雞炒飯好像滿有創意的」、「珍珠粉圓鳳梨炒飯是怎麼回事？？這已經不是鳳梨的問題了吧、「什麼珍珠粉圓鳳梨炒飯，哪個伙委這樣開會飛高高到退伍還下不來好嘛」、「沒有鳳梨蝦球，不行」、「鳳梨炒飯、鳳梨蝦球、鳳梨排骨湯...沒什麼不好哪」。

有些網友則表示，「想也知道菜單是假的，怎麼可能吃這麼好」、「怎麼可能吃這麼好！改天換三色豆菜單好了」、「想太多，不會吃這麼好啦」、「當然知道菜單是假的，但是接下來三餐出現鳳梨的機率暴增吧」。

(中時新聞網)