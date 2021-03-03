改編自英國最陰森真實事件，名列全球十大鬼屋之首的《波麗萊多里鬼屋》將於3月12日全台正式上映，因《厲陰宅》系列而廣為人知的「華倫夫婦」是美國著名的驅魔專家，但早在「華倫夫婦」以前，英國超自然現象研究者哈利普萊斯，以調查英國最恐怖鬼屋「波麗萊多里鬼屋」而成為當時最為著名的靈異專家，甚至被譽為「超自然研究領域的先驅」，在靈魂學的貢獻不可小覷！

據傳當時波麗萊多里鬼屋的靈異現象早已頻傳許久、甚囂塵上，哈利普萊斯受邀前往調查，除了表示自己親眼目睹到鬼魂，還可透過鏡面敲打的聲音與祂們「溝通」，卻仍然無法解決該房屋的靈異現象，也因此讓「波麗萊多里鬼屋」的恐怖名號更為響亮，甚至成為全球十大鬼屋之首！

在電影《波麗萊多里鬼屋》中，飾演這位傳奇驅魔專家的演員，正是因《不可能的任務：失控國度》的反派角色而為人所知的男星西恩哈里斯。儘管西恩已是戲劇經驗豐富的實力派演員，但為了完美詮釋角色，仍細心做足功課，不僅與導演密切討論劇情細節，還替角色加入了詭譎神秘卻又帶點陰森喜感的特質，讓導演克斯多佛史密斯驚艷不已，大力稱讚：「西恩為這個驅魔專家角色注入更多瘋狂，將角色帶到更高的境界！」

此外，電影不僅經典重現了波麗萊多里鬼屋的種種靈異現象，甚至還加重口味，讓入住的神父都無法招架暗黑勢力、慘遭邪靈附身等驚人恐怖情節，也令電影未演先轟動，網友期待指數破表。

(中時 )