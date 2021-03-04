針對民間團體今質疑數位身分證專法尚未立法，管理辦法已送進立法院。對此，內政部回應，管理辦法是行政院指示立專法前所修正發布，目前尚未訂定施行日期，修正條文均尚未生效。
內政部表示，「國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建置管理辦法」在去年12月25日修正發布，在內政部訂定施行日期前，修正條文均尚未生效。
同時，今年1月21日行政院會已決議先立專法，相關政府部門依行政院決議研議專法，於專法完成立法後，對於尚未施行的管理辦法，亦將循法制程序進行檢討修正。
(中時 )
針對民間團體今質疑數位身分證專法尚未立法，管理辦法已送進立法院。對此，內政部回應，管理辦法是行政院指示立專法前所修正發布，目前尚未訂定施行日期，修正條文均尚未生效。
內政部表示，「國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建置管理辦法」在去年12月25日修正發布，在內政部訂定施行日期前，修正條文均尚未生效。
同時，今年1月21日行政院會已決議先立專法，相關政府部門依行政院決議研議專法，於專法完成立法後，對於尚未施行的管理辦法，亦將循法制程序進行檢討修正。
(中時 )
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