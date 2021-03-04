新制勞退分紅了！據勞動基金運用局公布的新制勞退收益率達6.94％、1781億7726萬餘元，參與收益分配的退休金個人專戶達1205萬戶、平均每人分紅約1.4萬餘元，其中分配逾5萬元的達60萬戶、占約5％，但分紅不到1萬的勞工則有662萬戶、占約54.9％。

勞保局說明，由於個別勞工退休金繳納期間、金額均不同，參與基金運用獲得收益的貢獻度也隨之有所差異，因此每位勞工實際分配到的收益並不相同。據統計，分配不到1萬元的勞工達54.9％、662萬戶，分配達1萬至2萬達241萬戶，分要達2萬至5萬達242萬戶，分配逾5萬元則有約60萬戶。

勞保局勞工退休金組組長楊佳惠說明，部分勞工分配較少原因可能是因為新進職場、打工族等原因，或是因為年輕曾經開過個人專戶，但後來改投入如公務員等工作，這些人也會有收益分配，但因專戶內金額較少，因此分配的數額也會較少。

勞保局表示，明天起勞工可以使用自然人憑證或健保卡卡號加戶口名簿戶號上勞保局網站「E化服務系統」查詢，或先完成裝置認證後，再以智慧型手機、平板電腦下載「勞保局行動服務」App查詢，或親持身份證明文件至勞保局臨櫃查詢；而3月6日起勞工也可以利用各銀行的勞動保障卡或郵政金融卡至ATM查詢。

楊佳惠說，至於如果勞工年滿60歲欲領取勞工退休金，則可至E化服務系統試算，也將納入基金局最新公告的收益、包括預分配等，讓勞工瞭解可以領取到的金額。

(中時 )