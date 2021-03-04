台東縣各農會選舉結果出爐，10日起將選出理事長、常務監事及遴聘總幹事。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣各基層辦理理監事及縣農會代表選舉作業，繼台東地區農會、鹿野地區農會以及長濱鄉、成功鎮、東河鄉、池上鄉、關山鎮等7個農會陸續完成後，太麻里地區農會4日理監事選舉結果也出爐。縣府農業處表示，10日起一連3天各農會將分別舉行第一次理監事會議，將選出理事長、常務監事及遴聘總幹事。

縣府農業處表示，台東縣太麻里地區農會代表大會選舉理監事及縣農會代表結果，理事由郭文星、湯明晰、許來助、高春花、左義光、王福源、鄭義雄、林衫主、洪周武等9位當選，監事為廖東明、溫瑞仁、郭聰敏，縣農會代表由陳進財、黃玄宗、王政國當選。

據了解，3月10到12日將接續召開8個基層農會的第一次理監事會議，選出理事長、常務監事及遴聘總幹事，其中，10日召開會議的農會有鹿野地區農會、關山鎮農會、池上鄉農會，11日為東河鄉農會、成功鎮農會、長濱鄉農會，台東地區農會、太麻里地區農會則將在12日舉行。

此外，台東縣農會部分，4日下午已經進行理監事及各基層農會的縣代表資格審查。

(中時 )