福原愛、江宏傑傳婚變「遠距離易分手」？街訪結果一面倒

福原愛、江宏傑這對台日桌球CP結婚5年，總在螢幕前給人恩愛形象的他們，3日突然爆出婚變消息引發各界譁然。繼福原愛約會高帥友人照片曝光後，江宏傑又遭爆料言語重傷妻子等傳聞，重重打擊兩人形象。而福原愛也在今(4日)回應，「維持婚姻本就不容易，更何況是台日跨國婚姻。」

「遠距離戀愛」、「跨國婚姻」真的是感情中出現裂痕的最大原因嗎？對此，《中時新聞網》記者實際街訪民眾對此事件的看法，結果90%的人都認為，遠距離戀情不易維持、容易會分手！有人表示：「怎麼會跟一個罵自己妓女的人結婚呢？」、「這樣太汙辱人了」，也有民眾理性說道:「外遇這種事，無論在法律或是道德上都是不被允許的，有什麼話好好講」、「身為同文化的我們溝通上可能都有困難了，何況跨國對於「跨國戀情」，有民眾舉出實際遇到的例子：「朋友與德國女友交往，因為喝啤酒的方式不同大吵一架，當場在德國分手！」其實除了文化上的差異，「時差」也是重要因素，這些都可能間接造成交往時溝通上的困難。

福原愛被爆與日本高帥男子出遊被拍。摘自日媒《女性SEVEN》

另外，對於「遠距離戀愛」多數人表示無法接受，認為談戀愛最重要的就是「陪伴在身旁」如果保持遠距離戀愛，不如交個筆友。也有女性認為「安全感」很重要，自己是一個沒有安全感的人，那遠距離戀愛就不適合。不過也有人提出另一番見解，認為一開始的遠距離戀愛，有助於感情更加穩固，彼此會更加珍惜見面的時光，也不容易吵架，培養出更大的「包容與愛」。反而是那些從近距離戀愛突然變成遠距離，那種不安全感會加劇，才是造成多數人分開的原因。

(中時新聞網)