【回憶殺】大陸女星薛佳凝當年是電視劇《澀女郎》之一，但相較於劉若英或陳好，她雖然是最年輕卻也是最不受關注的，從1996年出道至今有超過60部電視劇或電影作品，但怎麼都沒辦法大紅；在演藝圈載浮載沉，沒想到她和胡歌的一段情，反而成為她最有名的「代表作」，目前42歲的薛佳凝青春年華不再，只能繼續過著演女配角的人生。

薛佳凝畢業於上海戲劇學院，科班出生的她應該在演戲方面會有出眾表現，大多數人對她有印象的戲劇作品，應該就屬《澀女郎》，此部電視劇在兩岸三地爆紅，無論是出演卡司和配樂，都成為民眾討論話題；不過，儘管薛佳凝飾演的角色「哈妹」屬於女主角之一，但劉若英、陳好、張世和胡兵等演技精湛，導致她明明算是主角，卻沒透過該劇受到更多關注。

薛佳凝在《澀女郎》中飾演主角之一哈妹。(圖/ 摘自微博)

接下來幾年，薛佳凝都有各種戲劇邀約，也出演多部電視劇，但始終沒有讓她一夕爆紅的作品；直到2006年初男星胡歌發生嚴重車禍，薛佳凝第一時間就飛奔醫院，也讓他們這段相差3歲的姊弟戀曝光，那時候的胡歌因《仙劍奇俠傳》圈粉無數，但他受訪時仍大方認愛，稱「我現在是在談戀愛，只是不可以講那個人名字」。

不過，這段戀情僅維持2年左右，薛佳凝因此有了萬千少女夢寐以求的頭銜，「胡歌的前女友」，兩人在分手後也屢屢傳出復合，但胡歌上節目時被問及戀愛相關的事，提到薛佳凝都說「是我對不起她」，也讓外人對薛佳凝印象是「胡歌前女友」更深。

薛佳凝拍了那麼多作品，但「胡歌前女友」標籤卻是他最紅代表作。(圖/ 摘自微博)

薛佳凝目前已經42歲，不如以往般青春可愛，但更添女人味，在不少粉絲心中都覺得她真的很可惜，因為至今「胡歌前女友」這個標籤她一輩子甩不掉，甚至早已成為她最有名的代表作。

(中時新聞網)