國民黨主席預計今年7月改選，檯面上各大天王動向成熱議焦點。傳聞支持新北市前市長朱立倫的「挺朱派」人士，面對朱的遲未表態相當焦慮；朱也在暗中布局與現任黨主席江啟臣組「朱江配」，進攻2024年總統大選。對此，媒體人韋安呼籲：「朱立倫要選就選，不要再配來配去。」認為朱出來角逐黨主席十拿九穩，過去的前車之鑑已警告，若再繼續「精算」下去只會被看笑話。

韋安4日在臉書發文批：「挺朱的人士，又搞什麼『朱江配』，簡直小兒科和沒頭腦。」韋指出三大原因，第一，之前挺朱人士，搞什麼「朱侯配」，哪有讓已經是A咖的侯，去作B咖朱副手的道理？如果這樣配下去，侯的連任之路也走調了；第二，這時候拋出「朱江配」，贏得2024年大選的機率堪憂；第三，朱選黨主席十拿九穩，若再繼續猶豫不決只會被看笑話。

不僅如此，韋安更對朱立倫喊話：「精算很好，不要算死自己。朱如果去年3月，就參加黨主席補選，今天一切問題早就不存在了。」

文章一出，引起不少網友討論，紛紛回應：「機關算盡反算了……真正是東風無力百花殘了」、「朱立倫還年輕，要什麼就果斷一點」、「時代不同了，別再等黃袍加身了，要什麼趕快出來拚」、「朱要更大器一點」、「去年就出來選不就沒事了？」「國民黨真的要多加油，否則就不能怪民進黨獨大」、「別再算了，算來算去不如起而行」、「有guts一點好嗎？加油好嗎？」

(中時新聞網)