國民黨主席預計今年7月改選，國民黨智庫副董事長連勝文日前拋出「黨主席應專任」想法，被外界認為是在叫陣現任黨主席江啟臣。國民黨中評委、台中市議員冉齡軒表示，連勝文確有向江挑戰的意味，但連勝文的知名度來自於父親連戰，連勝文個人在黨內的支持基礎則較薄弱，出來參選恐影響力有限，應不至於能撼動江。

冉齡軒4日接受香港媒體《中評社》訪問，針對連勝文的「專職黨魁」宣言表示，這確實對江啟臣叫陣意味濃厚，尤其自從江推動黨務改革，雙方不僅在兩岸論述上出現分歧，更傳出江本來承諾讓連擔任副主席，最後卻未設置副主任一職，造成雙方嫌隙；不久前又因江未事先知會連，就邀請民眾黨黨主席、台北市市長柯文哲出席智庫論壇，引發雙方不快。冉更補充，據了解連本就有意參選黨主席，故相關動作都很合理。

冉齡軒指出，連勝文確實點出了國民黨主席長期以來的弊病，但因連勝文在黨內的知名度建築於其父連戰，連勝文本身在黨內不具支持基礎，所以連勝文這一套宣言，真正可以起到的影響力不大，也難以起到太大的聲勢拉抬作用

至於其他有可能參選黨魁的人選，冉齡軒認為，中廣董事長趙少康雖聲勢強大，但目前卡在1年黨齡的限制上，且就她親自走訪基層所得到的民調，許多黨員對趙是有距離的，更有人對趙出走跑去創新黨，現在又回鍋國民黨不諒解，可見趙在黨內支持利基不高，恐怕中常會也不易為其解套，獲得參選權機率堪憂。至於高雄市前市長韓國瑜，冉表示，既然韓已明確表示支持趙，那親征機率就不高，相關討論應是想為趙刺激選情，但實際上江連任態勢仍較穩定。

(中時新聞網)