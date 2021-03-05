朱立倫(記者季節攝)

前國民黨主席朱立倫日前質疑政府無視勞保收支逆差問題，「繼續擺爛！」，今天行政院政務委員林萬億也坦言勞保破產的危機非常迫切，令外界關心政府何時推動勞保改革，行政院長蘇貞昌院長卻僅冷回了一句：「目前沒討論。」，對此朱立倫再度力勸蔡政府趕快行動，不能因為勞保年金破產的時程不在蔡總統任內，就繼續擺爛。

朱立倫表示，他一再提醒，「去年勞保收支逆差翻倍！」勞保收支連續四年呈現逆差，支出大於收入，去年短少達485.7億元，是前年218億的兩倍多；今年預計短差達701億元。

朱立倫說，蔡英文總統上任就喊出年金改革，並說「勞工朋友是我心中最軟的一塊」、「現在不做，馬上會後悔。」但對於即將在四年後破產的勞保年金繼續擺爛，對勞工朋友退休金，毫不關心。蔡總統不能因為勞保年金破產的時程不在她任內，就繼續擺爛。勞保破產，全體勞工朋友都會遭殃！

因此朱立倫表示，為了勞工朋友，他要再一次力勸蔡政府趕快行動，在野黨也應該堅定地保障勞工朋友退休的安全！

(中時 )