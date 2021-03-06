38婦女節即將到來，現代婦女除了忙於家務和日常生活的照顧外，還得同時兼顧工作事業，經常陷於「一根蠟燭兩頭燒」的焦急與忙累……；妳累了嗎？妳有多多關心自己嗎？在這個專屬於女性的節日到來之前，小花平台提醒，身為女性的妳，理所當然地要為自己多設想一些，在追逐夢想、為自己與家人拚搏的當下，先要釐清自身的保障需求及缺口，並做好資金配置規劃，唯有去除風險陰影存在的可能性，才能擘畫豐富多彩的人生藍圖，不是嗎？

女性專屬癌症無明顯症狀，相對致死率高

俗語有云：「如果沒有健康的身體，一切都是枉然！」對於個人保險規劃重點，醫療險一定是不可忽略的險種！

根據衛福部最新統計指出，國人10大癌症死因中，專屬女性癌症像是乳癌、卵巢癌、子宮頸癌及其他子宮癌等都名列其中，這3種癌症的共同「警訊」在於沒有較為明顯的症狀，在沒有及早發現、及早治療的情況下，預後不甚理想，相對致死率也高。

其中，值得注意的是，如果依照發病率來看，女性乳癌在整體癌症中高居首位，每10萬人口中的「年齡標準化發生率」高達72.99，創下近5年新高紀錄，可見乳癌之於女性的威脅程度已是迫在眉睫、刻不容緩！

針對女性專屬癌症的保障規劃，小花平台保險顧問分析，過去女性為避免受孕至生產期間的大小風險，可以考慮投保婦女險和婦嬰險，只是其對於婦癌的幫助並不大；相對來說，現代女性普遍晚生、晚婚，甚至不生小孩，因此優先考量不在生育給付，需從另一個角度思考：「人人都會生病，生病了就要看醫生……」，最能實際補貼自付醫療費用的實支實付型醫療險應是最好的選擇。

(中時新聞網)