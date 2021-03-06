中華全齡教育協會、嘉邑城隍廟及福添福基金會今 6日舉辦第三屆「城隍佑民─文昌護子」公益古禮抓周活動，寶寶模樣十分可愛。（呂妍庭攝）

中華全齡教育協會、嘉邑城隍廟及福添福基金會今 6日舉辦第三屆「城隍佑民─文昌護子」公益古禮抓周活動，共有40組親子家庭報名參加，周歲寶寶們頭戴狀元帽，腳穿小虎鞋體驗人生第一個成年禮，主辦的遊Love園親子館館長翁紫銘表示，現場不但分送鳳梨給報名家庭以支持台灣農業，所有報名費還將捐給嘉邑城隍廟作為公益基金，讓這場抓周古禮更有意義。

第三屆「城隍佑民·文昌護子」公益古禮抓周活動在嘉義市兒童福利服務中心舉行，現場每位周歲寶寶裝扮可愛到破表，並在父母懷抱下一一通過「文昌君旺來（鳳梨）聰明門」，祈求聰明健康快樂長大，而嘉義市長黃敏惠、城隍廟董事長賴永川也逐一送上小紅包，為小朋友送上喜氣和祝福。

黃敏惠說，從孩子出生的那一刻開始，每一個笑容、每一個相處的片段都是爸媽最珍貴的記憶，「滿月、收涎、抓周」這些重要時刻，爸媽更想要記錄下來，為孩子、為家人留下滿滿的感動，特別感謝主辦單位的用心，以疼愛孩子的心情，讓所有爸媽們都能夠以古禮抓周記錄孩子可愛的笑容，更感謝城隍廟與福添福基金會，有城隍爺與文昌帝君的加持、社會公益的加入，孩子一定福氣滿滿、聰明健康快樂的長大。

賴永川說，城隍廟最愛孩子，今年更以「城隍爺文昌君旺來聰明門」來為孩子祈福，賴永川說，在聰明門旁放滿了鳳梨，讓通過聰明門的寶貝能夠開智慧、全家好運旺旺來，會後也將贈送一顆鳳梨給參與家庭，全嘉一起支持農民。

翁紫銘說，抓周代表著家長對於孩子的期許、祝福，今古禮抓周所選用的道具，包含筆、算盤、錢幣及書籍等18樣物品，都有吉祥「六六大順」意涵，祈求寶寶行行出狀元，並在人生的道路上順順利利。

翁紫銘強調，兼顧防疫，今天特別準備隨身酒精瓶送給家長，同時為公益貢獻心力，除開放10組名額讓弱勢家庭免費報名參與，其餘報名費將捐給嘉邑城隍廟作為公益基金。

孩童敲鑼象徵敲開智慧、保平安。（呂妍庭攝）

中華全齡教育協會、嘉邑城隍廟及福添福基金會今 6日舉辦第三屆「城隍佑民─文昌護子」公益古禮抓周活動，寶寶認真抓周模樣十分可愛。（呂妍庭攝）

中華全齡教育協會、嘉邑城隍廟及福添福基金會今 6日舉辦第三屆「城隍佑民─文昌護子」公益古禮抓周活動，寶寶認真抓周模樣十分可愛。（呂妍庭攝）

中華全齡教育協會、嘉邑城隍廟及福添福基金會今 6日舉辦第三屆「城隍佑民─文昌護子」公益古禮抓周活動。（呂妍庭攝）

中華全齡教育協會、嘉邑城隍廟及福添福基金會今 6日舉辦第三屆「城隍佑民─文昌護子」公益古禮抓周活動，有40組親子報名。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠、城隍廟董事長賴永川也逐一送上小紅包，為小朋友送上喜氣和祝福。（呂妍庭攝）

現場請來城隍廟神明坐陣，同時護佑每位周歲寶寶。（呂妍庭攝）

孩童通過「文昌君旺來（鳳梨）聰明門」，象徵祈求聰明健康快樂長大。（呂妍庭攝）

(中時 )