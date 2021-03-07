從選秀節目《聲林之王》出道的女歌手莊凌芸，5日卻發生墜樓意外離開人世，22歲就香消玉殞，讓外界相當惋惜，痛失女兒的莊母悲痛不已，她至今仍無法相信女兒離世的事實，而莊凌芸阿姨難過向媒體表示，莊母傷痛至今仍無入眠，她更當場痛哭：「我少了一個女兒」。

莊凌芸過世留給外界無限惋惜，而單親家庭出身的莊凌芸，日前曾和爸爸一起上節目，感謝父親對她的愛，不過，莊凌芸上月才因姊姊懷孕搬回娘家，但家裡空間不大，加上大家生活習慣不同、產生摩擦，莊凌芸想搬出去住卻遭家人反對，疑為此困擾，同時，莊凌芸親戚強調，莊爸爸對女兒非常疼愛，並駁斥外界傳的家暴傳聞。

莊凌芸的母親至今仍走不出失去女兒的傷痛，根據《ET today》報導，莊凌芸阿姨表示，莊媽媽自事發後都無法入眠，莊母更是數度情緒低落痛哭：「我少了一個女兒，我只剩一個女兒」，白髮人送黑髮的痛讓人不捨。

同時，莊凌芸阿姨也強調，莊凌芸從小就很黏媽媽，而莊母也很疼愛女兒，莊阿姨就泣訴駁斥：「沒有媽媽不要她這回事」，莊阿姨也指出，莊母和其女方親戚都很低調，如今莊凌芸已離開人世，只希望她在天上當快樂的天使。

莊凌芸所屬有聲娛樂則表示，莊凌芸一直以來自我要求很高「做了這樣的決定，讓許多愛她的人感到難過也很惋惜。請大家記得凌芸在舞台上揮灑著屬於她青春的樣子」，公司正協助家人處理後事，並呼籲外界給家人空間。

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