70歲港星吳孟達（達叔）上月病逝，今（7日）在紅磡世界殯儀館地下景行堂設靈，採基督教形式進行安息禮拜，隔天舉行告別式並火化。達叔家屬一向低調、都透過好友田啟文對外發聲，稍早他們發表官方聲明並受訪，澄清這陣子對於他經濟和家庭的一些不實報導。

吳孟達二弟吳利達表示，哥哥早已分配好財產，至於有沒有什麼遺願未了？他說：「沒有特別講這事，因為很突然，我們在醫院陪他很久，他很樂觀，以為可以順利出院，沒人想到會那麼快。」並透露吳孟達很孝順，最放不下的就是媽媽和家庭，不過母親只有在最後一天有到醫院探望，因為達叔並不希望媽媽看到他辛苦的樣子而傷心，「但到最後一日收到醫院通知，無辦法了一定要帶媽媽見一見他，以他那麼孝順見不到媽媽最後一面，對他來說這會是一個遺憾。」

至於骨灰則將送到大馬安葬，吳利達表示，哥哥曾在醫院跟他提過是一個願望，「哥哥說要將骨灰放到馬來西亞，讓他陪著太太和子女」，不過因為他們對馬來西亞不是很熟悉，會再找地點做安排。家屬最後不忘感謝大家近日的關心，也引述吳孟達生前說的話 「人最重要就是要開心」。

(中時 )