澎恰恰因拍電影債台高築，又借高利貸，債務高達2.4億，手上原有三節目，包含三立《超級夜總會》、公視台語台《話山話水話玲瓏》以及八大《樂來越好聽》，現在傳出與孫淑媚一起主持的《樂來越好聽》已停錄，對此電視台7日表示：「《樂來越好聽》因音樂版權及新媒效益考量，將調整節目內容暫停製作。」

澎恰恰據傳每集酬勞約15萬，若不再主持《樂來越好聽》，每年損失超過720萬，對於仍在努力還債的他勢必是個打擊，澎恰恰本人對此表示「謝謝關心」，其他沒有多說。而近日悄悄流傳澎恰恰即將與小彬彬一起擔任「億萬之星影視演藝（國際）公司」的執行長，搜尋該公司造星計畫活動網頁，可發現澎恰恰與小彬彬皆掛有執行長頭銜，對此小彬彬7日表示：「目前有想要跟澎哥合作，就是等他點頭吧，基本上是ok啦，他必須來學校教課，包含主持、作詞、作曲、編曲，還有導演這一方面的課程。」

澎恰恰照片近日悄悄與小彬彬一起出現在活動網站，掛名執行長。（摘自億萬之星報名網頁）

小彬彬提及年初出資老闆看到澎恰恰的債務新聞，主動提及造星計畫是否可以找澎合作，讓澎多點收入，所以請他幫忙聯繫，「因為澎哥比較忙，3月行程很滿，所以還沒安排課程的時間給我們，現在我們也在等他」。至於開出多少酬勞給澎恰恰，他則沒有多說。澎恰恰債務龐大，現階段努力工作還債中，吳宗憲年初還幫他牽線跨足電商，近日吳宗憲被問到此事，也肯定澎恰恰表現，澎恰恰還在農曆年假南下賣春聯，就是希望早日還清高額債務。

(中時 )