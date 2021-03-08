中博高架橋拆除工程完工，取代中博高架橋的站西路也於8日上午6時準時通車，高雄市副市長林欽榮一早率市府團隊前往站西路視察首日通車情況，上班時段車流狀況還算順暢，林欽榮也感謝各團隊這幾天來辛苦趕工，把這個「不可能的任務」順利完成。

站西路通車首日，林欽榮一早偕同鐵道局、交通局、警察局等單位，沿著站西路人行道一路向南步行至建國路口，視察上班時段車流狀況，除了有些民眾還不習慣新的交通方式外，車流還算順暢，林欽榮感謝施工團隊不眠不休的辛勞，讓工程能如期如質順利完成，也向堅守崗位的交管人員致上謝意。

林欽榮指出，市民在拆橋工程9天的施工期間，已經逐步養成改走中華、民族、自立、自由接復興等替代道路，移轉量也達到70％，也希望這個成效繼續保持，他也呼籲，若非目的型行經站西路的民眾，儘量改走其他南北向的替代道路。

林欽榮表示，站西路通車是全體高雄市民的光榮，終於把這個「Mission Impossible」變成「Mission possible」，為了讓市民更加熟悉新路況，市府團隊已經要求交通相關團隊，從即日起到4月7日，原先設置的75個交通崗哨將持續執行，讓周遭各路口見警率提高，務必經過1個月沉澱期間，讓站西路的功能逐漸發揮。

另外，由於站西路剛剛開通，Google地圖目前還沒有現況圖，必須等待Google公司調派立體車來拍攝之後，地圖才會更新完成，相信不用很久，Google地圖就可以更新完成，提供民眾參考。

交通局統計顯示，拆橋工程9天期間共計出動警義交7,216人次、闢駛車站免費接駁車1371班次，也完成了廢料移除2,990噸，而壓軸的道路刨鋪54,626平方公尺更相當於8個足球場大，彎道處的彩色標線更使用日本等級的防滑骨材標線，抗滑係數堪比柏油路面。

林欽榮強調，中博高架橋拆除之後，未來高雄車站周邊再也不必分前驛、後驛，三民區與新興區也不再受到阻隔，都市紋理縫合成功。他視察站西路後，也向三民區及新興區里長們致謝，感謝他們在施工期間的包容與付出。

(中時 )