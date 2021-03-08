輕策略少女卡牌養成手遊《小小冒險娘》正在火熱進行中，拯救世界的指揮官啊，少女陣營就等你來集結了！

新版本「情誼寒武紀」寒冽來襲，四大種族依舊紛擾不斷，全新玩法活動、全新系列少女，即將揭開史詩級的全新神秘篇章！

來自前線的神秘少女爆料

苦寒之地的神秘傳說，自由穿梭蟲洞的光之少女，新人類的最強底牌之一！

資料卡展示：

姓名：北極光

年齡：16歲

身高/體重：161cm/49kg

星座：白羊座

種族：新人類

專長：理科生

北極光立繪展示

北極光立繪展示

「於我而言，享受自由已經不再是奢望了。」

北極光作為新人類的最強底牌之一，獨自享受著北極的嚴寒與孤獨的自由。

北極光是一名極其強力的前排少女，高防禦與生命回復，讓她在戰鬥中堅韌不拔；除了超高的防禦力之外，北極光可以在增加防禦的同時對敵人造成防禦力百分比的反彈傷害。

技能曝光：

普通攻擊：

對敵方單體造成90%的攻擊傷害

技能：對敵方豎排造成212%的攻擊傷害，釋放技能後防禦加成增加100%，持續2回合

專屬核心：受到攻擊時，對敵方造成自身防禦40%的直接傷害（傷害量最高不超過自身生命的100%）

（以上內容為版本搶先爆料，具體請以遊戲上線後為準）

關於新人類少女北極光的爆料就先到這裡了，更多詳細技能還請各位指揮官期待後續的正式上線版本吧！

《小小冒險娘》新版本資料片情誼寒武紀即將開啟，關於情誼寒武紀各大種族全新神秘少女將會持續爆料，想了解全新神秘少女以及更多遊戲內容的指揮官請多多關注官方資訊，冒險世界隨時歡迎大家的到來！

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