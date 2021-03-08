曾經經營賭博電玩被稱為「電玩大亨」的周人蔘，去年與楊姓女子合作，收取4家系統家具、石造工程等4家公司產出的廢棄物，並在新北市林口空地挖掘掩埋、夜間燃燒，惡臭撲鼻引來周邊住戶檢舉，新北地檢署今偵結，依違反廢棄物清理法起訴周人蔘和楊女。

新北市環保局2019年10月間接獲民眾投訴，指林口某空地夜晚傳出陣陣臭味，環保局環境稽查重案組透過縮時攝影及空拍機蒐證，發現有不肖業者疑似將廢棄物運上山，趁著夜間無人時燃燒，便報請檢察官和保安警察第7總隊刑事警察大隊查辦，檢方調查後發現周人蔘涉及本案。

檢方調查，周人蔘2015年開始與楊女合作，將林口區菁埔段後湖小段和瑞樹坑的土地以10萬7000元至13萬6300元分租給4家公司，作為廢棄物處理場，並以每月3000元至1萬的價格承攬廢棄物清理、處理工作，楊女甚至雇用不知情外籍勞工操作挖土機、貨車，清運廢棄物，在夜間挖洞掩埋、燃燒。

不過，周人蔘偵訊時否認犯行，他稱有出租土地，但不知有掩埋、燃燒廢棄物，更沒有向業者收取廢棄物清理費，但4家業者皆坦言周人蔘和楊女有承攬相關事宜；檢方偵結後，依違反廢棄物清理法的非法貯存、清除、處理廢棄物等罪嫌起訴兩人，並沒入犯罪所得，而4家業者則因罪嫌不足，予以不起訴處分。

(中時 )